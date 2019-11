Bio, Öko, Fairtrade: Gütesiegel sollen Aufschluss darüber geben, ob ein Produkt unter fairen sozialen und ökologischen Bedingungen hergestellt wurde.

Quelle: ZDF

Eine Kaufentscheidung dauert oft nur wenige Sekunden. Weil wir aber keine falsche Wahl treffen wollen, nehmen wir dankbar alles an, was uns die Entscheidung erleichtert - wie Gütesiegel und Experten, die für die Qualität der Produkte werben. "ZDFzeit" macht den Test: Greifen Kunden im Friseursalon tatsächlich beherzter zu, wenn vermeintliche Experten zum Haar-Wundermittel raten?



Je wohler wir uns in einem Laden fühlen, desto lockerer sitzt uns das Portemonnaie. Wissenschaftler sind überzeugt, dass wir nicht nur für ein Produkt bezahlen, sondern auch für das Kauferlebnis als solches. Das weiß der Handel und versucht, dem Kunden das Shoppen so angenehm wie möglich zu machen - etwa durch den Einsatz von Musik oder Düften.



Sounddesigner tüfteln nicht nur am Klang von Produkten, sondern auch von Verpackungen. Babynahrung beispielsweise ist mit starken Emotionen verbunden. Eltern sind es gewohnt, dass das Gläschen beim Öffnen ploppt, sie verbinden das Geräusch mit Frische und Qualität. Heutzutage wird die Nahrung aber nicht mehr wie früher warm abgefüllt, sondern kalt. Dadurch entsteht kein Vakuum, das beim Öffnen zum "Plopp" führt. Deshalb wird das Geräusch künstlich erzeugt. Auch der Klang beeinflusst Verbraucher also, wenn auch eher unbewusst.