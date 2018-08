AIDA oder TUI Cruises?

Gute Aussichten für die Kreuzfahrt-Branche – schlechte für die Umwelt. Quelle: dpa

Was früher ein exklusives und teures Vergnügen war, ist heute Massentourismus auf dem Meer. Wer zahlt den Preis? Wie fair behandeln die Reedereien ihre Mitarbeiter? Kreuzfahrtschiffe stehen zudem seit Längerem in der Kritik von Umweltverbänden. Denn sie pusten zum Beispiel Unmengen an Ruß und Ultrafeinstaub in die Luft. Nehmen die Reedereien die Kritik ernst und welche Strategien verfolgen sie? Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie z.B. in dem Umweltbericht für Kreuzfahrtschiffe des Naturschutzbundes (NABU) von 2017. Die diesjährige Umweltbilanz europäischer Kreuzfahrtschiffe wird, laut NABU, am 21.08.2018 veröffentlicht.