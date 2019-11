Das Erbe der Treuhand

Die Liste ostdeutscher Unternehmen war lang - rund 8500 Großbetriebe hatte die Treuhand zu prüfen. Aufgesplittet in einzelne Firmen waren es sogar 13.000.

Gut die Hälfte davon, 53 Prozent, wurden privatisiert, also verkauft. Gut ein Drittel wurde stillgelegt. Der Rest wurde von Kommunen übernommen oder an frühere Besitzer zurückerstattet.

80 Prozent der Betriebe, die verkauft wurden, gingen an westdeutsche Investoren, weitere 15 Prozent an ausländische Unternehmer. Nur fünf Prozent gelangten in ostdeutsche Hand, denn nur die wenigsten verfügten über genug Kapital, um eine Firma zu kaufen.