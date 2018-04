Würstchen sind nach wie vor Dauerbrenner im Grill-Sortiment - und vor allem bei Kindern höchst beliebt. Kein Wunder, dass sich die Hersteller mit lustigen Namens-Kreationen wie "Bratmaxe" oder "Bruzzzler" zu übertrumpfen versuchen, die so richtig nach Grillvergnügen klingen. Auf 70 Prozent der deutschen Grillroste landen regelmäßig grobe oder feine Bratwürste. Und obwohl viele Verbraucher der Lebensmittelindustrie misstrauen, bleibt die Beliebtheit der Marken- und No-Name-Würste aus dem Supermarktregal groß. Gleichzeitig ist es das Grillprodukt, um das sich die meisten Gerüchte ranken: Alles nur gepanschter Fleischabfall? Was steckt wirklich in unserer Bratwurst und wie sehr können wir den Produkten trauen?