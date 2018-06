Laut Statistik kauft jede/r Deutsche pro Jahr im Schnitt zwischen fünf und sieben Paar Schuhe. Damit sind wir Spitzenreiter in Europa. Und auch beim Verkauf liegt ein deutscher Schuhhändler europaweit vorn: Deichmann ist nicht nur in seiner Heimat Marktführer. Doch die Handelsketten Reno und Görtz haben dem Branchenriesen den Kampf angesagt.



Wo kann eine Großfamilie beim Schuhkauf am meisten sparen? ZDFzeit schickt Tester in ganz Deutschland zu Deichmann, Reno und Görtz. Wer bietet die größte Auswahl an Modellen und verfügbaren Größen, und wo gibt's die besten Schnäppchen?