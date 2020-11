Die Erfolgsgeschichte von Tchibo beginnt 1949. Der Kaufmann Max Herz gründet gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Carl Tchilling-Hiryan in Hamburg eine Firma für Röstkaffee. Aus dem Namen "Tchilling" und dem Wort "Bohne", die Kurzform von "Kaffeebohne", wird der Markenname "Tchibo". Als brillante Geschäftsidee entpuppt sich der Kaffeeversand per Post. Herz führt die Firma schon bald ohne Tchilling weiter. 1955 eröffnet die erste Tchibo-Filiale. Heute erwirtschaftet der Konzern in ganz Europa über 3,1 Milliarden Euro Jahresumsatz und beschäftigt fast 12.000 Mitarbeiter.