Laut Stiftung Warentest sollte eine Matratze bei jedem Wechsel der Bettwäsche, spätestens aber alle drei Monate gewendet werden. Tauschen Sie auch Kopf- und Fußende - sofern keine speziellen Zonen, z.B. für die Schultern deklariert sind. Dadurch wird die Matratze gleichmäßig abgenutzt. Das Drehen und Wenden ist wichtig, damit sich keine Liegekuhlen bilden und die Matratze regelmäßig auslüften kann.



Wenden - also Ober- und Unterseite tauschen - lässt sich die Matratze einfach, indem Sie sie an einer langen Seite anheben, auf die Kante aufstellen und dann fallen lassen.



Drehen - also Kopf- und Fußende tauschen - kann bei geeignete Modellen einfacher funktionieren, wenn Sie die Matratze zunächst auf der Hälfte falten, also das Fuß- zum Kopfende hinbiegen. Dieser Block lässt sich dann leicht auf dem Rahmen drehen.