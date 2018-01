Die Aldi-Story

Dass sich die Clans inzwischen auch kritischen Fragen stellen und mit dunklen Kapiteln der Vergangenheit, wie der NS-Zeit, auseinandersetzen, zeigt schon die zunehmende Bereitschaft, renommierte Historiker mit der Aufarbeitung der Firmen-Geschichte zu beauftragen. Auch sie kommen in den Filmen zu Wort.



Bei der zweiten Staffel verging weniger Zeit, bis Angehörige der Familien ihre Mitwirkung zusagten. So werden die Zuschauer auch diesmal aus erster Hand erfahren, wie maßgebliche Akteure handeln und denken, die für Konzerne, Marken und Produkte die Verantwortung tragen. Nicht nur mehrere Clan-Mitglieder, sondern auch Mitarbeiter und enge Weggefährten kommen zu Wort, sprechen über gute und schlechte Zeiten der Konzerne.



Die Erlaubnis, auf die Firmen- und Familienarchive zuzugreifen, macht es möglich, erstmals auch bewegte Bilder aus den Gründerjahren der Unternehmen zu zeigen. Werbespots und Archivfilme aus diversen Zeitabschnitten vermitteln zudem Einblicke in die wechselvolle Wirtschaftsgeschichte unseres Landes: Ob es um den Pioniergeist des jungen 20. Jahrhunderts, die Ära der Kriege und der NS-Diktatur geht oder die "Wirtschaftswunderjahre", die Folgen der deutschen Teilung und Wiedervereinigung und die Entwicklungen zur Globalisierung und Digitalisierung . So geben die Filme auch Aufschluss darüber, wie der Standort Deutschland wurde, was er heute ist, und welche Perspektiven sich aus den Erfahrungen der großen Unternehmen für die Zukunft ableiten lassen.