DHL, Hermes & Co.

Alle Paketdienste haben Telefon-Hotlines. Ruft man dort an, erhält man schneller eine Rückmeldung als etwa per E-Mail. Doch die Servicenummern schaffen nicht immer Abhilfe und liefern manchmal nicht mehr Informationen zu einer Lieferung als die Online-Sendungsverfolgung.



Viele Paketdienste sind auch über soziale Netzwerke erreichbar. Über Twitter, Facebook & Co. lässt sich also ebenfalls ein direkter Kontakt herstellen.



Sollte es im Streitfall zu keiner Einigung kommen, kann auch eine Beschwerde bei übergeordneten Stellen des Unternehmens nützlich sein, etwa der Abteilung für Qualitätssicherung oder der Geschäftsführung. Hier empfiehlt sich eine schriftliche Kontaktaufnahme.