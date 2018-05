ZDFzeit: Die Kaufhof-Story

Als 1879 der damals 30-jährige jüdische Kaufmann Leonhard Tietz in Stralsund sein kleines Textilgeschäft eröffnete, setzte er neue Standards: Ein garantiertes Umtauschrecht und fixe Preise. Die Kunden mussten nicht mehr handeln. Das ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Rund 140 Jahre später will sich Kaufhof auf alte Stärken besinnen. Mit günstigen Preisen hatte man schon in der Vergangenheit gepunktet. Wie sieht das Preisniveau heute aus? Testeinkäufe zeigen, wo das Unternehmen im Vergleich zu "amazon.de" und dem Konkurrenten Karstadt steht.