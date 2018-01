Die Tricks der Gesundheitsbranche

Ein Beispiel für clevere Tricks aus Chemie und Biologie sind Wärmepflaster: Weil eine Wärmflasche unterwegs oder im Büro doch etwas unpraktisch wäre, sind dünne Pflaster, die unauffällig und zuverlässig denselben Effekt erzielen, sehr beliebt. Auf der einen Seite sorgt eine chemische Reaktion für Wärme: Eisen-Kohle-Pulver. Wenn Eisen an der Luft rostet, chemisch: oxidiert, wird dabei fast unmerklich auch ein wenig Wärme freigesetzt. Vergrößert man die Eisen-Oberfläche, in dem man es zu Pulver zermahlt, und mischt es dann auch noch mit Aktivkohle-Pulver, dann läuft die Oxidation so blitzschnell ab, dass die entstehende Hitze nicht nur spürbar, sondern auch medizinisch nutzbar wird. Der clevere Trick im Wärmepflaster besteht also zum einen in der Pulvermischung und zum anderen in der Verpackung bzw. dem Pflaster-Material. Denn erst beim Aufreißen und Aufkleben kommt Luft an das Eisen-Kohle-Gemisch. Und auch nur so viel Luft wie nötig, um eine vernünftige Temperatur über viele Stunden zu halten.