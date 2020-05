Burger sind momentan der Verkaufsschlager. Deshalb lautet das Zauberwort in der Fast-Food-Branche "Beyond Meat". Der vegane Hackfleischersatz kommt auch bei Flexitariern an, also Menschen, die sich überwiegend vegetarisch ernähren, aber trotzdem nicht auf echten Fleischgeschmack verzichten wollen. Sie machen die millionenschwere Haupt-Zielgruppe aus. Für ein gutes Ergebnis mussten die Hersteller lange tüfteln. In seiner Werkstatt demonstriert Produktentwickler Sebastian Lege, mit welchen Tricks die Veggie-Pattys das Original aus Fleisch kopieren und wie verblüffend einfach manche Lösung erscheint: Beim Beyond-Meat-Patty zum Beispiel sorgt Rote-Bete-Pulver für den Eindruck von leicht blutigem Rinderhack. Kommt das bei Leges Testessern an? Und wie gesund ist der Fleischersatz?