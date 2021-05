ZDFzeit: Die Tricks des Einzelhandels

‎Schon ein durchschnittlicher Supermarkt hat mehr als 10 000 Artikel im Sortiment. Eine ‎erdrückende Fülle, die eher abschreckt, wie Preispsychologe Florian Bauer erklärt: ‎‎"Der Kauf von etwas Neuem ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Und je ‎mehr Optionen ich habe, desto größer ist das Risiko. Das führt zu einem Effekt, den wir ‎‎'Paradox of Choice' nennen - je mehr Auswahl jemand hat, desto weniger kauft er."

‎

Damit die Kunden trotzdem kaufen – und am besten auch noch mehr als ursprünglich geplant – ‎setzt der Einzelhandel auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Verkaufsstrategien. ‎Rabatte und kostenlose Dreingaben tricksen unser Gehirn aus - denn wir konzentrieren ‎uns auf das, was wir gewinnen. Dass wir immer noch Geld ausgeben, verlieren wir ‎dagegen aus dem Blick.



Künstliche Verknappung oder zeitliche Begrenzungen hebeln ‎die Vernunft aus – denn unter Druck denken wir weniger über unsere Entscheidungen ‎nach. Supermärkte sind oft auf 19 Grad Celsius temperiert. Ist es wärmer, sind die Einkaufenden ‎zu träge. Wenn es kälter ist, wollen sie zu schnell nach Hause. Auch die Einkaufswagen ‎sind Teil der Gesamtstrategie: Sie sind in den vergangenen Jahrzehnten größer ‎geworden – damit wir mehr hineinlegen wollen.



Verkaufs-Tricks, die auch viel über die menschliche Psyche verraten. Sie sich bewusst zu machen, kann helfen, ‎bares Geld zu sparen.