Ein Leben für die Krone

Margrethe ist dabei ganz Kind ihrer Zeit. Während der Vietnam-Proteste studiert sie an der Sorbonne in Paris und schwärmt für die Feministin Simone de Beauvoir, von der sie ein Buch ins Dänische übersetzt. Ihre Schwester Benedikte erinnert sich im ZDF-Interview an diese Studentenzeit: "Sie wohnte auch in einem Wohnhaus mit nur Studenten, hatte ihr kleines Zimmer und fühlte sich wahnsinnig wohl und frei."