Endlich wieder Kreuzfahrt!

Kreuzfahrtschiffe gelten als Dreckschleudern, die Arbeitsbedingungen an Bord seien häufig schlecht, bemängeln Experten, und die Tausenden Menschen an Bord überschwemmten bei jedem Landgang die Hafenstädte. Die Krise hat gezeigt, wie es ohne Kreuzfahrt sein kann. Im Guten wie im Schlechten. Geplagte Einwohner der Touristenhotspots konnten seit Jahren wieder mal durchatmen. Doch auf die Erleichterung folgte schnell Ernüchterung. In Venedig sieht Kreuzfahrtexperte Thomas P. Illes das ganze Dilemma der Kreuzfahrthäfen: "Der Tourismus in den Zielgebieten liegt am Boden. Viele Menschen müssen um ihre Existenz fürchten. Auf der anderen Seite bringen die Schiffe auch viele Probleme, die andere Teile der Bevölkerung nicht mehr bereit sind, zu ertragen."



Die Lagunenstadt ist besonders von den Ozeanriesen geplagt. Bis zu 16 Schiffe am Tag landeten vor Corona in der Altstadt an. An den jahrhundertealten Fassaden klebt der Ruß, den die Schornsteine der schwimmenden Hotels Tag und Nacht ausspucken. Außerdem beklagen die Bürgerbewegungen, dass die Schiffe die Substanz der Stadt zerstörten. "Die Wasserverdrängung der Schiffe ist so enorm, dass die Wellen so stark gegen die Mauern drücken, dass jedes Jahr mehr Schäden sichtbar werden", erklärt die Sprecherin des Vereins "We Are Here Venice", Jane da Mosto, im "ZDFzeit"-Interview.