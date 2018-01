Früher war alles besser! Oder?

In der Dokumentation erinnern sich auch prominente Zeitzeugen wie Karl Dall, Marie-Luise Marjan oder Heike Drechsler an ihre Jugend. Sie öffnen ihre privaten Fotoalben und geben Einblick in ihr eigenes "Früher". Im Vergleich zu heute kommen in der Dokumentation gängige Alltagsweisheiten auf den Prüfstand: "Früher war alles billiger", "Früher war man sich noch treu", "Früher war die Ernährung gesünder" oder "Früher war die Kindheit noch unbeschwerter". Ist an diesen Sätzen tatsächlich etwas dran oder spielt uns unsere Erinnerung nur einen Streich?