Glamour, Macht und große Gefühle

Wir leben in einer Republik und lieben trotzdem royale Geschichten. Kein Wunder: Königsfamilien verkörpern die allgemeine Sehnsucht nach Glück, Ruhm und Reichtum in geradezu idealer Weise. Ihre Liebesgeschichten und persönlichen Tragödien stehen deshalb häufig im Zentrum der Berichterstattung. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist dabei Fluch und Segen zugleich. Die Royals sind zwar politisch weitgehend entmachtet - als Repräsentanten ihrer Staaten haben sie in der Welt der Medien aber großen Einfluss.