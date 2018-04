Um ein leckeres Eis zu machen, braucht man nicht viel. Ein paar überreife Bananen reichen aus. In drei Schritten zum cremigen Eisgenuss:



1. Bananen in kleine Scheiben schneiden.



2. Die Bananenscheiben über Nacht ins Gefrierfach legen.



3. Die Bananenscheiben in einen Mixer geben und so lange mixen, bis eine cremige Eismasse entstanden ist. Jetzt muss nur noch portioniert und gegessen werden!



Wichtig ist, dass die Bananen überreif sind, da sie nur dann genügend Zucker enthalten. Mit diesem Rezept heißt es also: Braune Bananen ab sofort nicht mehr wegwerfen, sondern daraus noch ein leckeres Eis zaubern!