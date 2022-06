Mensch Máxima!

Im Jahr 1988 machte Königin Máxima an der Northlands School in

Buenos Aires das Abitur.



1995 schloss sie ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universidad Católica Argentina erfolgreich ab.



Während ihres Studiums arbeitete sie von 1989 bis 1990 bei Mercado Abierto S.A.; dort befasste sie sich mit für den Finanzmarkt bestimmter Software



Von 1992 bis 1995 war sie in der Verkaufsabteilung von Boston Securities S.A. in Buenos Aires tätig. Außerdem gab sie Kindern und Erwachsenen Englischunterricht; Sekundarschüler und Studienanfänger unterrichtete sie in Mathematik.



Von Juli 1996 bis März 1998 leitete sie die Abteilung Latin American Institutional Sales bei HSBC James Capel Inc. in New York.



Danach war sie bis August 1999 bei Dresdner Kleinwort Benson in New York als Leiterin der Abteilung Emerging Markets tätig.



Anschließend leitete sie bis Mai 2000 die Abteilung Institutional Sales bei der Deutschen Bank in New York. Von Mai 2000 bis März 2001 war sie bei der EU-Repräsentanz der Deutschen Bank in Brüssel tätig.