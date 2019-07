Mensch Merkel!

Nach der Schule studiert Merkel Physik in Leipzig und promoviert 1986 in physikalischer Chemie an der Akademie der Wissenschaften in Berlin. In ihrer Zeit in Leipzig sticht sie mit einer besonderen Fähigkeit hervor: ihrer sozialen Intelligenz. Sie kann Beziehungen unter Menschen schnell einschätzen. In wenigen Monaten durchschaut sie, wie das Institut so tickt – und überrascht ihren Dozenten mit den Erkenntnissen. Diese Eigenschaft wird ihr in ihrer politischen Karriere noch von Nutzen sein.