Mensch Trump!

Richtig ist, dass Donald Trump als Präsident noch keines seiner großen Wahlkampfversprechen hat umsetzen können – weder eine Gesundheitsreform noch eine Steuerreform, auch die Finanzierung für die Mauer zu Mexiko steht noch nicht. Trotz republikanischer Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses hat er immense Schwierigkeiten, Gesetze durchzubekommen.



Die Verantwortung - die Schuld - für diese innenpolitische Misere schiebt er auf seine Gegner im Establishment in Washington, die Medien, die Gerichte, auf seine Widersacher in seiner eigenen Partei. „Das etablierte Washington blockiert mich und damit Euch“, so geht sein Narrativ. Seine Wähler nehmen ihm das ab. Diese Gegnerschaft macht Trump in ihren Augen sogar stärker und größer – wenn die ihnen verhassten Etablierten sich ihrem Präsidenten so sehr in den Weg stellen, dann macht das seine Ideen und Ziele umso richtiger. Das, was ihn am ehesten entzaubern könnte, wäre deshalb zu viel Nähe zum Establishment, beispielsweise eine enge Zusammenarbeit mit den Demokraten. Das würden ihm die wahren Trumpisten übel nehmen.



Statt politische Erfolge zu liefern, spielt Trump mit Hass, Wut und Fremdenfeindlichkeit. Er schürt Angst vor illegalen Einwanderern, Gangs in den Cities, vor ISIS. Und installiert sich selbst als denjenigen, der all die Bösen bekämpfen kann, der die Bürger beschützen kann. Bei vielen verfängt das. Man kann es auf jeder Kundgebung von Trump im Land immer wieder beobachten.