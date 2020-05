ZDFzeit: Mysteriöse Kriminalfälle der DDR

Die Dokumentation zeigt vier dramatische DDR-Kriminalfälle aus den 70er- und 80er-Jahren. Eines haben diese Fälle gemeinsam: Die Kriminalpolizei ermittelt höchstens im Hintergrund. Denn hier geht es vor allem um Geheimhaltung und Vertuschung. Der Film zeigt in nachgestellten Szenen, Archivbildern, Originaldokumenten und mithilfe von Zeitzeugen, Angehörigen und Experten, mit welchen Mitteln das Regime versucht, seinen Ruf zu wahren.



Aufklärung von Verbrechen hat in der DDR oberste Priorität. Mit hohem Personaleinsatz und großem Aufwand sollen die Täter so schnell wie möglich hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Das Regime sieht die Ursache von Kriminalität vor allem in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Verbrechen passen nicht in den friedlichen und menschenfreundlichen Sozialismus, denn in den Augen der SED haben die Leute hier keinen Grund mehr zu morden. Dieses Selbstbild soll um jeden Preis gewahrt werden.



Die Kriminalisten in der DDR sind sehr gut ausgebildet und haben in vielen Fällen Unterstützung vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Denn auch die Stasi stellt bei Kapitalverbrechen professionelle und gut ausgestattete Ermittler. Das Verhältnis zwischen Kriminalpolizisten und Stasimitarbeitern ist allerdings ambivalent. Denn das MfS ist direkt der SED unterstellt und sitzt immer am längeren Hebel. Und in einigen Fällen wird die Morduntersuchungskommission der Kripo gar nicht erst involviert. Wenn zum Beispiel der Täter aus den eigenen Reihen kommt oder wenn Sowjetsoldaten beteiligt sind.



Die Stasi soll aber nicht nur den Täter ermitteln. Oft werden Angehörige von Verbrechensopfern überwacht und bespitzelt, denn nur das Regime bestimmt, welche Informationen nach außen dringen dürfen und ob der Täter bestraft wird oder nicht. Denn auch die Justiz ist in der DDR nicht unabhängig. Sie untersteht direkt der Regierung, es gibt keine Gewaltenteilung. Auch die Nebenklage ist in der DDR für Betroffene keine Option.



"ZDFzeit" zeigt spektakuläre Fälle:

Ein Sowjetsoldat erschießt zwei Jugendliche – so etwas ist in der DDR absolut tabu. Die offiziell propagierte und zur Schau gestellte Freundschaft zur Sowjetarmee darf um keinen Preis gefährdet werden.



Zwei kubanische Vertragsarbeiter ertrinken in der Saale. Die Umstände sind bis heute ungeklärt. Denn um die Freundschaft zum sozialistischen Bruderland nicht zu gefährden, werden die Ermittlungen damals eingestellt.



Ein Stasimitarbeiter erschießt zwei junge Männer. Das Ministerium für Staatssicherheit setzt alles daran, den Fall als Notwehr zu deklarieren.



Das Kind eines Republikflüchtlings wird zur Adoption freigegeben. Bis heute gibt es keine Beweise für den systematischen Kindesentzug in der DDR.