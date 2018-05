Nelson Müllers Essens-Check

Nelson Müller ist nach Belgien gefahren, um herauszufinden, ob Industrie-Reis genauso gesund ist wie unbehandelter Vollkornreis.

Reis ist in letzter Zeit in die Kritik geraten. Ökotest hat zum Beispiel verschiedene Reis-Sorten untersucht. Das Ergebnis: Die meisten Sorten sind mit Arsen belastet, darunter auch Parboiled-Reis und ungeschälter Vollkornreis. Arsen, ein natürliches Gift, findet sich in unterschiedlichen Verbindungen in vielen Lebensmitteln wieder: Bier, Getreide, oder Wasser. Es kommt zusätzlich durch Klärschlamm oder Phosphatdünger auf die Felder und damit in unser Essen.

Reis ist besonders durch Arsen und seine anorganischen Verbindungen belastet, weil die allermeisten Sorten in stehendem Wasser wachsen. Dabei nehmen die Pflanzen das Gift aus dem Wasser auf und reichern es in der Schale der Reiskörner an.

Vollkornreis war in den letzten Untersuchungen von Ökotest besonders belastet, weil bei diesem Reis die Schale erhalten bleibt. Geschälter Reis enthält in der Regel etwas weniger Arsen. Achtung bei vorgegartem Reis, dem sogenanntem parboiled Reis: Das Parboiling verkürzt die Garzeit, es befördert aber auch Arsen aus der Schale in den Reiskern. Darum ist auch Parboiled Reis besonders belastet.

Da der Giftstoff in so vielen Lebensmitteln enthalten ist, fällt es Experten schwer, eine Höchstmenge Reis für Menschen festzulegen. Doch es gibt trotzdem Möglichkeiten sich zu schützen: Jasmin-Reis aus dem Himalaya-Gebirge schnitt bei Ökotest am besten ab, er enthält am wenigsten Arsen.