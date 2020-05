Erbsen und Möhrchen aus der Dose gehören seit Langem zu den Lieblingsbeilagen der Deutschen. Aber kaum jemand weiß, was in der Dose eigentlich genau drin ist. Nelson Müller findet auf einem Möhrenacker in den Niederlanden heraus, dass die jungen Möhrchen auf den Etiketten eigentlich gar nicht so jung sind, wie sie beworben werden. Wenn sie erst mal in der Dose angekommen sind, werden sie mehrfach erhitzt, um haltbar gemacht zu werden - was sich deutlich auf den Vitamin-C-Gehalt auswirkt. Aber: Zumindest im Geschmackstest schneidet ein Produkt erstaunlich gut ab.