Sternekoch Nelson Müller kümmert sich in dieser Folge um beliebte Frühstücksprodukte der Deutschen. Dabei stellt er bekannte Marken wie Nutella, Kellogg's und Kerrygold auf die Probe. Unterstützt wird er von 100 Probanden, die in einem großen Test Geschmacksunterschiede herausfinden sollen. Bei der Blindverkostung zeigt sich: Die No-Names können oftmals mithalten. Es treten gegeneinander an: Nutella gegen die Schokocreme von Tip, den Geschmackssieger der Stiftung Warentest. Nutella hat kürzlich erst seine Rezeptur geändert und teure Zutaten durch günstige ersetzt. Viele überzeugte Nutella-Esser waren davon nicht begeistert. Schmeckt der Brotaufstrich trotzdem besser als das günstige No-Name-Produkt?