Der große Gartencenter-Check

Beim Thema Umwelt liegt das Augenmerk besonders auf Bienen und Hummeln. Nehmen Obi, Dehner & Co. Rücksicht auf die nützlichen Brummer und verzichten auf schädliche Pflanzenschutzmittel? Außerdem gibt es praktische und einfache Tipps für mehr Insekten-Vielfalt - denn ohne Bestäuber blüht fast nichts im heimischen Garten oder Blumenkasten. Auch beim Kauf von Blumenerde können Hobbygärtner etwas für die Umwelt tun.



Und wie gut werden Kunden beraten? Das testet ZDFzeit beim Kauf eines Rasendüngers mit Moosvernichter. In diesen Produkten ist Eisensulfat enthalten, das ernste gesundheitliche Risiken für Kinder und Tiere birgt. Experte Josef Lux fordert sogar: "Moosvernichter mit Eisensulfat sollten nicht frei verkäuflich sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man Schaden nimmt." Doch der Beratungstest zeigt: Nicht in jedem Gartencenter wird sorgsam darüber aufgeklärt.