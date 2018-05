Obi, Hornbach & Co.

Egal, ob es um eine umfangreiche Renovierung, eine kleine Reparatur oder um die Gestaltung von Garten und Balkon geht: In zwei Dritteln der Fälle legen die Deutschen gern selbst Hand an. Rund 18 Milliarden Euro geben sie dafür jährlich aus. Das meiste Geld bei den Marktführern Obi, Hornbach und Bauhaus. ZDFzeit testet, bei welchem der drei Baumärkte man am besten einkaufen kann. Welcher Markt hat das größte Sortiment und wer ist am übersichtlichsten sortiert?