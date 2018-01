Die Drogerie-Discounter feilen seit Jahren an ihrem Image, gute Qualität fürs kleine Portemonnaie zu liefern. Doch es zeigt sich: Nicht immer halten die Eigenmarken der Ketten, was sie versprechen. Für ZDFzeit packen Mütter ihren Nachwuchs in die Windeln von Rossmann, dm & Co. - und haben im Praxistest teils arge Probleme mit Krümeln und Dichtigkeit. „Wir haben nicht mal den Nachhauseweg geschafft“, berichtet eine Mutter.