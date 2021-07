ZDFzeit: Royale Erben: Die Thronfolger

In Großbritannien stehen gleich mehrere Generationen zur Verfügung. Prinz Charles ist inzwischen seit rund 70 Jahren Thronfolger. Im royalen Ranking folgen ihm William und dessen Sohn George.



Jeder von ihnen hatte und hat mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Am Beispiel von William und seinem Bruder Harry lässt sich erleben, was es heißt, Thronfolger zu sein – oder als Zweitgeborener zur Reserve zu zählen. Der Bruderzwist ist aktuell wohl die größte Gefahr für die britische Monarchie.



Während die Windsors ihren Nachwuchs traditionell auf teure Eliteschulen schicken, legen die Niederländer Wert auf Bodenständigkeit. Prinzessin Amalia besucht eine öffentliche Schule. Immer wieder heißt es, dass die Eltern ihr eine "normale" Kindheit ermöglichen wollen. Doch wie geht das zusammen? Schülerin und Thronfolgerin?



Ein Schicksal, das sie mit Ingrid Alexandra von Norwegen teilt. Die 17-Jährige hat bereits erste offizielle Jobs übernommen. "Learning by doing" – das ist das Erfolgsrezept aller Königsfamilien. Nach und nach wachsen die jungen Royals in ihre Aufgaben hinein. Wenn sie denn den vorgezeichneten Weg akzeptieren. Denn gerade in der Pubertät und als junge Erwachsene stellen die Thronfolger nicht selten die Frage, ob sie diesen Job wirklich machen wollen – und unter welchen Bedingungen. König oder Königin – es scheint nicht wirklich ein Traumjob zu sein.