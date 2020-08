ZDFzeit: Sehnsucht Urlaub

Die Deutschen machen am liebsten Urlaub im eigenen Land. 2020 sind es noch mehr als sonst. Eine exklusive Umfrage für "ZDFzeit" findet heraus, was die Deutschen von der schönsten Zeit des Jahres erwarten und welche Hoffnungen sie in Zukunft daran knüpfen.



Auch nach dem Krieg lagen die Urlaubsziele an Nord- und Ostsee, im Schwarzwald und in den bayerischen Bergen. Es wurde gewandert, mit dem Fahrrad gefahren – oder mit der Bahn gereist. Die meisten Deutschen hatten nur Geld für ein paar Tage Ferien. Und die wurden entweder im Zelt oder in der Jugendherberge verbracht. "ZDFzeit" besucht im Schwarzwald eine der schönsten Jugendherbergen. Wird der Schwarzwald von den Deutschen neu entdeckt?



Die Dokumentation erzählt die Urlaubserlebnisse von Ost und West bis zur Wende parallel. Jugendliche fuhren ins Pionierlager. Nach und nach gewann die Freikörperkultur immer mehr Anhänger. Sie wurde von staatlicher Seite anfangs geduldet und dann auch organisiert.



Der Westen entdeckte unterdessen Italien. Man fuhr mit dem eigenen Auto nach Rimini und an den Gardasee. Die Anreise über den Brenner war schon immer mit kilometerlangen Staus verbunden.



Ende der 1960er-Jahre begann im Westen der Massentourismus. Neckermann erfand die Pauschalreise und machte diese Ferien für viele erschwinglich. In Spanien entstanden "Bettenburgen". "ZDFzeit" besucht die Costa del Sol, eines der ersten Ziele der deutschen Anbieter. Was hat sich verändert?



Die DDR-Bürger flogen in der Regel nicht in den Urlaub. Meistens ging es per Bahn oder Auto in sozialistische Bruderstaaten, wie zum Beispiel nach Ungarn. Am Plattensee begegneten sich Urlauber aus der Bundesrepublik und der DDR. Wer kommt heute noch hierher?



Nach der Wende bereisten die Ostdeutschen erst einmal die Welt, und der Pauschalurlaub erlebte einen zweiten Boom. Die Deutschen fuhren in immer entlegenere Regionen. Fernreisen mutierten vom exklusiven Luxus zum angesagten Statussymbol unter Normalos. Je weiter weg und exotischer die Destinationen, desto besser. War das noch Erholung oder purer Stress?



Der Lockdown wegen Corona im Frühjahr 2020 bringt auch den Tourismus zum Stillstand. Der Urlaub ist als Gut infrage gestellt. Womöglich wird er nie mehr so sein wie er einmal war. Nur langsam läuft das Geschäft im Frühsommer wieder an. Grund zur Krise? Oder eine Chance für Mensch und Natur? Wie sind wir mit dieser Herausforderung umgegangen? Was leiten wir daraus ab für unsere Sehnsucht nach Urlaub?



Renommierte Historiker, Tourismus- und Zukunftsforscher kommentieren Rückblick, Gegenwart und Zukunft. "Sehnsucht Urlaub" lässt Prominente zu Wort kommen, die von ihren Urlaubserfahrungen erzählen. Wie aufreibend war die Fahrt über den Brenner früher? Und wie aufregend die erste Liebe am Plattensee?



Die Reise-Bloggerin Nadine Lessenich dokumentiert ihren Deutschland-Urlaub. Was wird sie im Sommer 2020 erleben?