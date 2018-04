Superbauten der Geschichte

Die "Superbauten" sind nicht nur Schauplätze großer historischer Wendepunkte, hier entschied sich auch das Schicksal von Menschen, die in ihren Räumen wirkten, berühmte und unbekannte Zeitgenossen. Es sind Symbolorte der Völker und bedeutende Zentren der Macht. Millionen von Besuchern aus aller Welt stehen jährlich Schlange, um sich selbst ein Bild zu machen. Das liegt nicht nur an der Faszination für das architektonische Monument oder am politischen Stellenwert. Der Reiz kommt auch durch das Wissen um die Vergangenheit, um das Geschehen, das sich in früheren Epochen hinter den Mauern abspielte, durch das, was man den "Atem der Geschichte" nennen könnte, der durch die Räume weht – ob im Moskauer Kreml oder im Berliner Reichstagsgebäude. Hier entschieden Herrscher und Parlamente über das Schicksal von Staaten und Völkern.



Die Reihe lässt die Historie berühmter Gebäude und ihrer "Bewohner" wieder aufleben. Es geht um Schlüsselmomente und ihre Hauptakteure, aber auch scheinbar Nebensächliches, kleine Anekdoten in großer Kulisse. Szenische Rekonstruktionen und Computergrafiken zur Baugeschichte sind ebenso Bestandteil der Filme wie Interviews mit Historikern, Architekten und Zeitgenossen, die "ihren" Superbau aus eigenem Erleben kennen. Es sind Filme, in denen das berühmte Gebäude zur "Hauptperson" wird.



Stefan Brauburger, Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte