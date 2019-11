Rechtsextremismus ist ein wachsendes Problem in den USA. Ein Alt-Right-Demonstrant zeigt einem schwarzen Gegendemonstranten den Mittelfinger.

Quelle: Getty/Stephanie Keith

In der Dokumentation erzählt Aussteiger Frank Meeink von seiner Radikalisierung. Aufgewachsen in einem rauen Viertel von Philadelphia, ist seine Jugend geprägt von Gewalt - in Elternhaus und Schule. "In mir hat sich so viel Hass aufgestaut", sagt Meeink heute. Der junge Mann findet Anschluss bei einer Gruppe Skinheads, übernimmt deren antisemitische und rassistische Überzeugungen und klettert bald in der Rangordnung nach oben, wird sogar Anführer und Sprecher der Gruppe. Wegen einer Entführung landet er im Gefängnis und nimmt danach zufällig einen Job bei einem jüdischen Antiquitätenhändler an. Es ist der Beginn einer langen Reise - weg vom Hass und am Ende zu sich selbst.