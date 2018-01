ZDFzeit: Wie gut sind unsere Ärzte?

In Deutschland arbeiten knapp 379.000 Ärzte im stationären wie im ambulanten Bereich. Und doch ist immer wieder von Ärztemangel die Rede. Das Problem liegt vor allem in der Verteilung: In den Städten gibt es eher mehr, auf dem Land weniger Mediziner. In Brandenburg etwa kommt auf 256 Einwohner nur ein Arzt. In Hamburg ist ein Arzt für nur 140 Einwohner zuständig. Deshalb sind auf dem Land verschiedene Lösungsansätze in der Erprobung. Einer davon: Telemedizin. Die Arzthelferin macht Hausbesuche, hat aber den Doktor sozusagen mit im Gepäck - in Form eines Tablet-PCs, der per Internet mit der Praxis verbunden ist. Obwohl der Arzt in der Praxis sitzt, kann er sich ein Bild vom Zustand des Patienten machen.