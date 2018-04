Wie viel Polizei braucht Deutschland?

Die unterschiedliche Personalsituation macht sich bemerkbar: Während in Bayern drei Viertel aller Straftaten aufgeklärt werden, sind es in Nordrhein-Westfalen nur knapp die Hälfte. Welchen Effekt mehr Einsatzkräfte und eine gute Polizeiarbeit haben, zeigt auch das Beispiel der SOKO „Castle“ in Hamburg. 9000 Einbrüche hat die Kriminalstatistik der Hansestadt allein für das Jahr 2015 gezählt - ein Plus von 20 Prozent zum Vorjahr.