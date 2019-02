Ziemlich beste Nachbarn

"Wir und die Russen", "Wir und die Italiener", "Wir und die Briten" sind anders erzählte Beziehungsgeschichten zwischen Deutschland und seinen näheren und ferneren Nachbarn in Europa, ein Blick über den Zaun, nicht ohne ironisches Augenzwinkern. Kessler gibt den Gutachter vor Ort. Historiker, Politik- und Kulturwissenschaftler ordnen zum Teil jahrhundertealte Stereotype ein, erläutern, welche Bilder in den Köpfen noch Bezug zur Gegenwart haben und welche nicht. Giovanni di Lorenzo, Jan Weiler und Wladimir Kaminer berichten von ihren ganz persönlichen Erfahrungen, auch Giovanni Zarrella und Mario Adorf, der, wie er sagt, jahrelang daran arbeitete, so italienisch wie möglich zu wirken, was dann vor allem das typisch Deutsche an ihm hervorgebracht habe.