Am Puls Deutschlands - #wasdiepolitikfalschmacht

#wasdiePolitikfalschmacht

Quelle: ZDF

Ein anderes großes Thema in den Tweets, Kommentaren, Emails: die Rente. „Ich will kein Millionär werden. Aber ich will für 40, 45 Jahre Arbeit auch ein Rentnerleben in Würde führen“, bringt es Hursit K. auf den Punkt. Seit 27 Jahren arbeitet er für einen Textilbetrieb im Schichtbetrieb. Seine große Angst: Dass die Rente später einmal nicht reicht, er nebenher arbeiten gehen muss, um über die Runden zu kommen. „Und das ist nicht in Ordnung, da muss sich was ändern!“