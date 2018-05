Doku | ZDFzoom - "Opfer müssen wissen: Wir sind nicht alleine."

Menschen, die Opfer von Verbrechen wurden, sind traumatisiert. Oft sind Betroffene dann nicht in der Lage, sich im Behördenwirrwarr zurecht zu finden, um die richtigen Anträge zu stellen. Der Weisse Ring will Manager für Opfer in Ausnahmesituationen sein.