In der ZDFzoom-Dokumentation "Armes reiches Amerika – auf der Park Avenue durch New York" zeigen die USA-Korrespondenten Klaus Prömpers und Christoph Röckerath wie zerrissen das Land ist. Vor der Präsidentschaftswahl ist Amerika so gespalten wie selten zu vor. Es geht um nichts Geringeres, als das Selbstverständnis der Weltmacht, die sich selbst immer mehr des eigenen Abstiegs bewusst wird. Vom Hinterhof im Ghetto der Bronx über die Boxclubs Harlems bis in die Belle Etage der Superreichen in Manhattan wird all dies sichtbar. Entlang nur einer, langen Straße: Der Park Avenue, New York.