Doku | ZDFzoom - „Fraglich ist, ob der Konzern gut aufgestellt ist.“

Neue Zeiten in der Luftfahrt. Billigflieger stehen immer höher im Kurs. Auch die Lufthansa zieht mit und will Kosten senken. Was das für die Passagiere bedeutet? #ZDFzoom-Autor Detlef Schwarzer blickt hinter die Kulissen des Konzerns und spricht über …