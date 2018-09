Das Geschäft mit den Flüchtlingen

Doch auf welcher Basis werden diese Forderungen erhoben? Wie viel geben die Landkreise und kreisfreien Städte tatsächlich für Flüchtlinge aus? Und wer kontrolliert die Ausgaben? Zurzeit scheint niemand einen wirklichen Überblick zu haben – weder der Bund, noch die Bundesländer. Auch die Kommunen selbst kennen oft ihre genauen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung nicht. In einer sechsmonatigen Recherche haben ZDFzoom und CORRECTIV erstmals die tatsächlichen Kosten in den Landkreisen und Städten erhoben und verglichen. Ihr Fazit: Es ist ein Markt entstanden, der völlig intransparent ist, ohne klare Regeln. Ein Markt, bei dem Geschäfte immer wieder per Handschlag gemacht werden. Ohne Ausschreibungen. Ohne Standards.