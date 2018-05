"Das ist Sklaverei auf Zeit"

Barbara Küppers: Einer der Hauptgründe ist, dass die Menschen, die diese Sachen herstellen, vom Baumwollbauern bis zur Näherin in der Fabrik, fast nichts verdienen.







ZDFzoom: Wo sind die Hauptproduktionsorte in Indien?







Küppers: Vieles kommt aus dem Bundesstaat Tamil Nadu im Süden Indiens. In Tirupur, Coimbatore und Erode arbeiten ungefähr 500.000 Menschen in der Textilindustrie.

ZDFzoom: Welche Firmen sind dort vertreten?