Datenlecks und kein Ende

Die Daten wurden über die Mobilfunkzellen und WLAN-Netze, in denen sich iPhones und iPads bewegt haben, gesammelt. Apple sprach von einem Programmierfehler und bestritt, die Daten seiner Kunden auszuspähen oder an Werbetreibende zu verkaufen. Das Unternehmen veröffentlichte schließlich eine Software-Aktualisierung, um das Problem zu lösen. Die Speicherung der Daten sollte so verhindert werden.