Der Kampf „David gegen Goliath“

Ken Keith (rechts) zitiert aus der Begründung der Bundesrichterin Quelle: ZDF

Der Stall ist erfüllt von Hundegebell, dem Blöken der Schafe und von kurzen Männerbefehlen. Alles geht Hand in Hand. Zwei Schafscherer packen die Tiere, ziehen sie an den Vorderläufen aus dem Verschlag. Der Boden ist vom Fett der Schafwolle schmierig. Doch geschickt klemmen sich Kens Leute die Tiere zwischen die Beine. Die Schermesser rattern kurz und schon ist die Wolle rund um Zitzen und After ab. 200 Schafe schaffen sie so am Tag. Ken erklärt mir, dass das einmal im Jahr bei jedem Tier gemacht werden muss. Denn an diesen Stellen nistet sich Ungeziefer im Woll-Kotgemisch ein und kann Entzündungen auslösen. Das „Po-rasierte“ Schaf rutscht in die Freiheit und die nächsten werden von den Hunden hochgetrieben.