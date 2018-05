"Die Recyclingquote wird schon vor dem Recyceln bestimmt"

Berndt Welz: Dass in Deutschland schon vor dem Recyceln die Recyclingquote bestimmt wird, egal, ob beim Altpapier oder bei den Getränkeverpackungen. Allerdings spielt das bei den Getränkeverpackungen eine größere Rolle, da diese oft drei Materialien aufweisen: Holzfaser, Kunststoff und Aluminium. Die Recyclingquote wird dabei nach dem Gewicht der Verpackungen gemessen. Dieses wird einfach in Bezug gesetzt zu der Verpackungsmenge, die in den Umlauf gebracht wurde. Dass in diesem Gewicht Reststoffe enthalten sind – von Feuchtigkeit bis Schmutz – erhöht die Recyclingquote künstlich. In einigen Betrieben, die die Gelben Säcke verwerten, wurde das auch zugegeben. Dazu kommt, dass es während des Recyclings natürlich auch zu Verlusten kommt.