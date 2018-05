Ein Pfarrer mit Herz im Hafen

Pfarrer Christian Schmidt ist mittendrin in der weltweiten Schifffahrtskrise. Der Hafen in dem Stadtstaat ist der weltweit bedeutendste Umschlagplatz für Container. Jeden Tag kommen auch deutsche Schiffe hier an und der Pfarrer besucht Seeleute sowohl im Hafen also auch auf vor Anker liegende Frachtern. Auch im Jahr 2013, dem fünften Jahr der jüngsten Krise, ist Pfarrer Schmidt erneut von einer Welle an hilfsbedürftigen Seeleuten überrollt worden. Die Mannschaften stehen vor finanziellen Problemen und berichten von den Schwierigkeiten, eine Anschlussheuer auf einem Schiff zu bekommen.