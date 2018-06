Doku | ZDFzoom - Fukushima II (5/9)

Große Teile der Präfektur Fukushima sind wegen der hohen Strahlenbelastung durch den Fall out unbewohnbar. Die Regierung will das ändern. Dafür aber müssen Millionen Kubikmeter verseuchte Erde abgetragen werden. Überall in der Präfektur wird geschaufelt und gebaggert und es werden viele Arbeitskräfte benötigt, die bereit sind diesen gefährlichen Job zu machen.