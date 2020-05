Gefährlicher Kick

Denn seit Jahren steigt vor allem in grenznahen Regionen in Sachsen, Thüringen und Bayern der Konsum der chemischen Droge. Die Zahl der „erstauffälligen Konsumenten“ hat sich innerhalb eines Jahres um 76 Prozent erhöht. Dagegen verzeichneten Heroin und Kokain deutliche Rückgänge. Die Droge kommt meist aus sogenannten Crystal-Küchen in Tschechien, doch mittlerweile wird auch hierzulande "gekocht". Für das Bundeskriminalamt eine besorgniserregende Entwicklung.