Hoffnung für den Hopfen

Eine Frage, die uns neben München, Augsburg, Dortmund und Dresden ausge­rechnet in die USA geführt hat. Denn bei der Bier-Weltmeisterschaft in Amerika schnit­ten die Deutschen zuletzt nur mäßig ab. Der wohl wichtigste Preis der Branche, der Beer-World-Cup, ging ausgerechnet in den Kategorien German Hefeweizen, German Alt, German Kölsch und German Pilsener Style nicht an deutsche Brauereien, sondern an australische, amerikanische oder isländische (in Folge einer Blindverkostung auch mit etlichen deutschen Juroren).