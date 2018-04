Misstrauisch sind meine Gesprächspartner am Telefon: Wieso sich denn ausgerechnet ZDFzoom für Glühbirnenkontrollen interessiere oder für die Fußbodenüberprüfung eines Fischgeschäfts?! Zoom mache doch sonst in ganz großer Politik... Ganz einfach, weil Bürokratie ganz große Politik ist, weil uns interessiert, ob was dran ist an den Klagen von Bürgern, es sei nicht mehr zum Aushalten; alles und jedes werde im Alltag geregelt. Warum Manager klagen, Bürokratie sei die größte Belastung im Geschäftsleben, ob die Warnungen zutreffen, überbordende Regelungswut gefährde den Standort Deutschland.