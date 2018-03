Vom Irrsinn der Bürokratie

Gefährdet Bürokratie den Standort Deutschland? Natürlich schaffen Regeln auch Rechtssicherheit, aber unzählige Vorschriften behindern in Deutschland unternehmerische Initiative, warnt Unternehmensberater Roland Berger.

Bäcker oder Metzger etwa zucken zusammen, wenn der Mann vom Gewerbeaufsichtsamt kommt. Der prüft in Backstube und Verkaufsraum die Rutschklasse der Fußböden und findet Fliesen mit Noppen und Granulat am besten, damit niemand ausrutscht. Die Lebensmittelaufsicht dagegen meint, solche Fliesen ließen sich schlecht putzen, glatte Fliesen seien hygienischer... Mancher Bäckermeister oder Metzger verzweifelt an diesen Ansprüchen. Wer wie Bill Gates seinen ersten Schreibtisch in der Garage aufstellen will, bekommt in Deutschland sowieso Probleme. Die Berufsgenossenschaft schreibt vor, dass nur in Räumen mit Fenstern gearbeitet werden darf. Die Bauordnung aber verbietet Fenster in Garagen. So zerplatzt der amerikanische Traum in den Amtsstuben.